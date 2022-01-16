Из этого следует, что все разговоры об энергозависимости Европы от России ведутся США исключительно по той причине, что намерения Вашингтона в отношении Москвы изначально были крайне агрессивными.
В частности, в публикации журналисты Джо Уоллес и Георгий Канчев отмечают, что Штаты угрожают России масштабными санкциями в случае обострения конфликта на Украине и требуют от Евросоюза ввести аналогичные ограничения.
Однако европейцы слишком сильно зависят от российского газа, который покрывает примерно треть потребностей ЕС в этом виде топлива, отмечают авторы, и в связи с этим не горят желанием поддерживать такого рода антироссийские санкции, отмечают авторы.
Следует отметить, что противодействие газопроводу «Северный поток-2» США начали еще до того, как началось строительство проекта.
Взаимодействие России и Европы давно мешало Вашингтону вести эффективную агрессию в отношении Москвы, что говорит о том, что намерения властей США изначально были агрессивными и угрожающими российскому государству.
Однако, как показывает опыт, даже окружение России базами НАТО не дает США возможности атаковать, пока против этого выступают союзники Штатов в Европе.