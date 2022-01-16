Зависимость от российских энергоносителей мешает странам ЕС выступить единым фронтом на стороне США в конфликте с Россией, говорится в статье, опубликованной в издании The Wall Street Journal, опубликованной 13 января

Из этого следует, что все разговоры об энергозависимости Европы от России ведутся США исключительно по той причине, что намерения Вашингтона в отношении Москвы изначально были крайне агрессивными.

В частности, в публикации журналисты Джо Уоллес и Георгий Канчев отмечают, что Штаты угрожают России масштабными санкциями в случае обострения конфликта на Украине и требуют от Евросоюза ввести аналогичные ограничения.

«Железные леди» за «Северный поток — 2»: как западные женщины-политики защищают российско-европейский трубопровод © REUTERS, Maxim Shemetov/File Photo

Следует отметить, что противодействие газопроводу «Северный поток-2» США начали еще до того, как началось строительство проекта.

Взаимодействие России и Европы давно мешало Вашингтону вести эффективную агрессию в отношении Москвы, что говорит о том, что намерения властей США изначально были агрессивными и угрожающими российскому государству.

Однако, как показывает опыт, даже окружение России базами НАТО не дает США возможности атаковать, пока против этого выступают союзники Штатов в Европе.