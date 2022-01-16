Украина имеет право знать, кто из стран-членов Североатлантического альянса выступает против ее вступления в НАТО, сказал глава офиса президента Украины Ермак в интервью Le Figaro

По его словам, «Украина уже сделала свой выбор, мы пойдем по пути Североатлантического альянса, мы заслуживаем вступить в организацию».

«Мы ждем решения давно. Если какие-то страны против нашего вступления, мы имеем право это знать», — заявил Ермак.

НАТО планирует военные учения на границе с Россией. Россия отвечает © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Ранее спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал, что президент Владимир Зеленский только спустя два года нахождения на посту понял, что Запад не собирается принимать Украину в НАТО и ЕС, после чего «пришел в бешенство».

Позднее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев извлек «несколько горьких уроков» и больше не верит обещаниям Запада.

Судьба и коррупция. Запад контролирует и не хочет отпускать Украину © commons.wikimedia.org, Вадим Чуприна / Facebook/НАБУ Вадим Карасев полагает, что в киевском режиме только сейчас начали осознавать, насколько Запад коррумпирован, беспринципен и циничен.

Он напомнил, что ранее Запад заявлял постсоветским странам об их отсталости и неправильном пути развития, по которому они следовали 70 лет существования СССР. Однако реальность оказалась весьма отличной от евроатлантических сказок.

Первым начал говорить об этом президент России Владимир Путин в мюнхенской речи 2007 года, отметил эксперт.

«Это срывание масок западного лицемерия. В Мюнхене он это сделал, сорвал маску лицемерия с Запада — что вы такие же, как мы, мы не притворяемся, а вы притворяетесь, вы говорите, что у вас коррупции нет, а на самом деле её больше там», — сказал Карасев.