В публикации вспоминается инцидент 2001 года, когда произошло столкновение американского самолета-разведчика EP-3 с китайским истребителем J-8II ВВС над Южно-Китайским морем.
Американцы получили серьезные повреждения и совершили посадку на острове Хайнань без разрешения китайских властей, вследствие чего 24 члена экипажа были задержаны.
Конфликт удалось сгладить благодаря извинениям, принесенным американским послом в Пекине Джозефом Прюером: допрошенных разведчиков передали США.
Впоследствии правительства США и Китая приложили в 2001 году немалые усилия для того, чтобы не дать разгореться полномасштабному военному конфликту, и благодаря большой доле везения им это удалось.
Два десятилетия спустя антикитайские настроения в конгрессе США и американских СМИ не позволят Соединенным Штатам найти компромисс с Китаем в случае, если снова произойдет схожий инцидент, говорится в статье.
В частности, гораздо большее влияние получают интернет-СМИ, которые, в отличие от телеканалов, доминировавших в информационном пространстве в 2000-х годах, не заинтересованы в «сглаживании» конфликта.
Также отмечается, что рост числа инцидентов в воздушном пространстве Южно-Китайского моря связан с тем, что американские военные действуют исходя из уверенности в том, что могут летать где угодно и все должны уступать им дорогу, а китайская сторона считает, что Вашингтон должен перестать отправлять свою авиацию к границам КНР.
Такое различие позиций на фоне антикитайской истерии в США в определенный момент приведет к катастрофе, которую будет крайне сложно урегулировать дипломатическими методами, говорится в публикации.