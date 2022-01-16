Наблюдаемый рост числа инцидентов в воздушном пространстве в районе Южно-Китайского моря с участием американских и китайских самолетов неизбежно приведет к масштабному военному конфликту, говорится в редакционной статье, опубликованной во влиятельном британском издании The Economist

В публикации вспоминается инцидент 2001 года, когда произошло столкновение американского самолета-разведчика EP-3 с китайским истребителем J-8II ВВС над Южно-Китайским морем.

Американцы получили серьезные повреждения и совершили посадку на острове Хайнань без разрешения китайских властей, вследствие чего 24 члена экипажа были задержаны.

Конфликт удалось сгладить благодаря извинениям, принесенным американским послом в Пекине Джозефом Прюером: допрошенных разведчиков передали США.

Переговоры вместо войны и мира. США хотят отвлечь Россию от Китая © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Два десятилетия спустя антикитайские настроения в конгрессе США и американских СМИ не позволят Соединенным Штатам найти компромисс с Китаем в случае, если снова произойдет схожий инцидент, говорится в статье.

В частности, гораздо большее влияние получают интернет-СМИ, которые, в отличие от телеканалов, доминировавших в информационном пространстве в 2000-х годах, не заинтересованы в «сглаживании» конфликта.

Также отмечается, что рост числа инцидентов в воздушном пространстве Южно-Китайского моря связан с тем, что американские военные действуют исходя из уверенности в том, что могут летать где угодно и все должны уступать им дорогу, а китайская сторона считает, что Вашингтон должен перестать отправлять свою авиацию к границам КНР.

Такое различие позиций на фоне антикитайской истерии в США в определенный момент приведет к катастрофе, которую будет крайне сложно урегулировать дипломатическими методами, говорится в публикации.