Минские соглашения на сегодня низведены до уровня формальности, а США сами поверили в нагнетаемую ими истерию по поводу "вторжения" на Украину, отметил эксперт. В таких условиях выход из "Минска" — прямая провокация России — является неприемлемым для Запада.
«Проблема в том, что им нужна была демонизация России, но теперь они такой вариант не исключают, поэтому провоцировать Россию они точно не будут. Плюс ко всему, в Минских соглашениях нет США, а европейцы уж точно последние, которым нужен развал каких-то минимальных договоренностей по Украине», — сказал Акопов.
Никакого отказа Запада от Минских соглашений не будет, заключил эксперт.
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