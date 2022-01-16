Переговоры РФ и США/НАТО по вопросам безопасности в Европе заходят тупик. В этой связи возникает вопрос о будущем Минских соглашений. Об этом в интервью Украина.ру рассказал обозреватель РИА Новости Пётр Акопов

Минские соглашения на сегодня низведены до уровня формальности, а США сами поверили в нагнетаемую ими истерию по поводу "вторжения" на Украину, отметил эксперт. В таких условиях выход из "Минска" — прямая провокация России — является неприемлемым для Запада. На Украине раскрыли детали новых учений с НАТО © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

«Проблема в том, что им нужна была демонизация России, но теперь они такой вариант не исключают, поэтому провоцировать Россию они точно не будут. Плюс ко всему, в Минских соглашениях нет США, а европейцы уж точно последние, которым нужен развал каких-то минимальных договоренностей по Украине», — сказал Акопов.

Никакого отказа Запада от Минских соглашений не будет, заключил эксперт.

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