США жизненно необходима поддержка противников России, даже несмотря на небольшой военно-политический вес сателлитов, подчеркнул эксперт.
«Американцам также в любом случае придется ориентироваться на мнение стран Прибалтики и Польшу, которые постоянно утверждают о наличии у России планов по захвату их территории. Понятно, что американская сторона в это не верит», — сказал Константинов.
Америка вынуждена делать вид, что противостоит вероятности "российского вторжения" в Прибалтику, чтобы солидаризироваться с сателлитами, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.