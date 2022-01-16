Вашингтон и Москва - геополитические соперники, и в этом противостоянии США пытаются заручиться безоговорочной поддержкой своих союзников. Однако на Западе здраво оценивают ложные тезисы сателлитов о "российском вторжении". Об этом в интервью Украина.ру рассказал белорусский политолог Евгений Константинов

США жизненно необходима поддержка противников России, даже несмотря на небольшой военно-политический вес сателлитов, подчеркнул эксперт. Украинцы стали заложниками ситуации с НАТО – Мураев © Facebook, Евгений Мураев

«Американцам также в любом случае придется ориентироваться на мнение стран Прибалтики и Польшу, которые постоянно утверждают о наличии у России планов по захвату их территории. Понятно, что американская сторона в это не верит», — сказал Константинов.

Америка вынуждена делать вид, что противостоит вероятности "российского вторжения" в Прибалтику, чтобы солидаризироваться с сателлитами, заключил собеседник издания.

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