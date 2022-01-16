Переговоры России и США/НАТО по вопросам безопасности зашли в тупик, однако в некоторых вопросах повестка остаётся позитивной. Об этом в интервью Украина.ру рассказал белорусский политик Артём Агафонов

Точки соприкосновения между Россией и Западом возможны, и эксперт перечислил некоторые из них. Бондаренко предположил условия для слома НАТО © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Борьба с международным терроризмом и наркотрафиком, урегулирование на Ближнем Востоке, откуда США уходит и где Россия усиливает свое присутствие. Но в этом году мы вряд ли их [точки соприкосновения] увидим. По крайней мере, если не случится каких-то масштабных и неожиданных неприятностей», — сказал Агафонов.

Сейчас — время эскалации и жесткой риторики. Разрядке международной напряженности обычно следует сильный накал. Агафонов полагает, что и в наши дни события могут пойти по этому сценарию.

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