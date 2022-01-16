Переговоры России с США и НАТО по гарантиям безопасности в Европе зашли в тупик, и экспертами рассматриваются возможности военного ответа России Западу. О том, почему размещение российских вооружений в Белоруссии нецелесообразно, рассказал в интервью Украина.ру белорусский политик Артём Агафонов

Калининградская область подходит на роль российского плацдарма гораздо больше, чем территория Белоруссии, отметил эксперт. США собрались готовить украинских бойцов на восточном фланге НАТО - СМИ © Facebook, Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

«Логичнее использовать в качестве плацдарма часть своей территории, чем государство, в котором полтора года назад чуть не произошла смена власти на антироссийскую и в которой сам действующий президент во время избирательной кампании активно эксплуатировал антироссийскую риторику», — сказал Агафонов.

Собеседник издания добавил, что размещение ракет в "мягком подбрюшье" США — Латинской Америке, гораздо более целесообразно.

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