Калининградская область подходит на роль российского плацдарма гораздо больше, чем территория Белоруссии, отметил эксперт.
«Логичнее использовать в качестве плацдарма часть своей территории, чем государство, в котором полтора года назад чуть не произошла смена власти на антироссийскую и в которой сам действующий президент во время избирательной кампании активно эксплуатировал антироссийскую риторику», — сказал Агафонов.
Собеседник издания добавил, что размещение ракет в "мягком подбрюшье" США — Латинской Америке, гораздо более целесообразно.
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