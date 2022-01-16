Внутренняя политика США является стопором, мешающим пойти на компромисс по вопросам безопасности с Россией. Об этом в интервью Украина.ру рассказал белорусский политик Артём Агафонов

Вероятность поражения демократической партии США достаточно высока, и поэтому президент США Джо Байден не может позволить себе понизить ставки в конфликте с Россией, отметил эксперт. Эксперт описал шаги России, когда переговоры с НАТО зайдут в тупик © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Байден и так неуютно чувствует себя в президентском кресле. Рейтинг продолжает падать…Ему нужно демонстрировать свои победы или хотя бы то, что можно выдать за победу. А публичное признание требований Москвы прямо на старте переговоров было бы воспринято как стратегическое поражение», — сказал Агафонов.

Байден не может себе позволить "поражение" в отношениях с Россией, заключил собеседник издания.

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