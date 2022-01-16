Переговоры Россия-НАТО и Россия-США по взаимному нераспространению ракетных ударных комплексов зашли в тупик, что сразу же вызвало оперативную активность войск НАТО и войск РФ в Европе. Это прокомментировал в интервью Украина.ру белорусский политик Артём Агафонов

Прорыва в переговорах Россия-НАТО эксперт не ожидал, однако позитивные моменты всё же присутствовали, отметил Агафонов. Эксперт рассказал, как Россия заставила НАТО позеленеть от зависти © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Какого-то моментального прорыва от первого раунда переговоров я и не ждал. Позитивным моментом было само начало таких переговоров вскоре после того, как Россия объявила свои условия…Стороны изложили свои начальные позиции, выслушали друг друга и сделали первый ход. После этого хода стало понятно, что легкими переговоры не будут», — сказал собеседник издания.

Деэскалации в отношениях между Россией и Западом не получилось, однако диалог не прекратился. Вероятность реального военного столкновения эксперт оценивает как низкую: слишком велики риски.

Полностью интервью можно прочитать здесь.