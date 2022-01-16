У США и России на данный момент нет никаких точек соприкосновения, но противостояние когда-нибудь завершится. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава аналитического бюро «СОНАР-2050» Иван Лизан

Россия и США неминуемо движутся в сторону нового кризиса наподобие Карибского, после разрешения которого стороны вновь смогут договориться, считает эксперт. Иван Лизан: России придется выцарапать ЛДНР из Дикого поля, в которое они ушли © Facebook, Иван Лизан

«Где будет этот кризис — на Украине или в Латинской Америке, не суть важно. Важно то, что иного способа сбить спесь с американцев и европейцев у отечественных дипломатов в погонах, к сожалению, нет», — сказал Лизан.

У России и Европы же точка соприкосновения одна — газопровод "Северный поток-2", который необходим для "недостижимого энергоперехода".

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