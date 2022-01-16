Россия и США неминуемо движутся в сторону нового кризиса наподобие Карибского, после разрешения которого стороны вновь смогут договориться, считает эксперт.
«Где будет этот кризис — на Украине или в Латинской Америке, не суть важно. Важно то, что иного способа сбить спесь с американцев и европейцев у отечественных дипломатов в погонах, к сожалению, нет», — сказал Лизан.
У России и Европы же точка соприкосновения одна — газопровод "Северный поток-2", который необходим для "недостижимого энергоперехода".
Полностью интервью можно прочитать здесь.