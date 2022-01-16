Москве необходимы официально оформленные гарантии, либо письменный отказ от их предоставления, утверждает Лизан.
«США же не смогут закрывать глаза на действия России — Байден в Афганистане потерпел сокрушительный имиджевый удар, а на подходе новая республиканская администрация, у которой наверняка будет своё мнение о действиях России», — сказал эксперт.
Россия уже давно стала элементом американской внутренней политики, и ни одна из двух основных партий США не допустит более мягкой политики в отношении России, заключил Лизан.
Полностью интервью можно прочитать здесь.