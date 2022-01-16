Ранее ряд экспертов высказывал мнение о том, что США могут без предоставления письменных гарантий закрыть глаза на российскую активность на постсоветском пространстве. Глава аналитического бюро «СОНАР-2050» Иван Лизан рассказал в интервью Украина.ру, почему это не устроит Россию

Москве необходимы официально оформленные гарантии, либо письменный отказ от их предоставления, утверждает Лизан. Украинцы стали заложниками ситуации с НАТО – Мураев © Facebook, Евгений Мураев

«США же не смогут закрывать глаза на действия России — Байден в Афганистане потерпел сокрушительный имиджевый удар, а на подходе новая республиканская администрация, у которой наверняка будет своё мнение о действиях России», — сказал эксперт.

Россия уже давно стала элементом американской внутренней политики, и ни одна из двух основных партий США не допустит более мягкой политики в отношении России, заключил Лизан.

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