В НАТО отказываются от демилитаризации Восточной Европы по трём причинам, утверждает эксперт.
«Первая — идеологическая. США вместе со своими партнёрами/сателлитами свято уверены в собственном моральном превосходстве…Вторая — имиджевая. США победили в Холодной войне 1.0 и уверены в том, что смогут победить в Холодной войне 2.0…Третья — прецедентная. Если США признают за Россией право на её сферу влияния, то следом с таким же требованием выступит Китай, а за ним уже в очереди будет стоять Иран», — сказал Лизан.
Таким образом, естественно, что США затягивают переговоры, переводят их из двустороннего (Россия-США) в многосторонний (Россия-НАТО) формат или на другие площадки по типу ОБСЕ.
США, в отличие от России, устраивает текущая геополитическая ситуация — они извлекают из неё выгоду, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.