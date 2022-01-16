Америка даёт понять, что не собирается договариваться с Россией по вопросам безопасности в Европе. Этому есть целый ряд причин, которые раскрыл в интервью Украина.ру глава аналитического бюро «СОНАР-2050» Иван Лизан

В НАТО отказываются от демилитаризации Восточной Европы по трём причинам, утверждает эксперт.

«Первая — идеологическая. США вместе со своими партнёрами/сателлитами свято уверены в собственном моральном превосходстве…Вторая — имиджевая. США победили в Холодной войне 1.0 и уверены в том, что смогут победить в Холодной войне 2.0…Третья — прецедентная. Если США признают за Россией право на её сферу влияния, то следом с таким же требованием выступит Китай, а за ним уже в очереди будет стоять Иран», — сказал Лизан.

Таким образом, естественно, что США затягивают переговоры, переводят их из двустороннего (Россия-США) в многосторонний (Россия-НАТО) формат или на другие площадки по типу ОБСЕ. Бондаренко предположил условия для слома НАТО © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

США, в отличие от России, устраивает текущая геополитическая ситуация — они извлекают из неё выгоду, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.