Погромы отвратили значительное количество людей в Казахстане от разговоров о тюркской солидарности, исламской справедливости и либеральных ценностях. Подобное может повториться и на Украине, уверен руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин

Вся "нацистская сволочь" с нарративами о величии казахского каганата и русской колонизации во время беспорядков в республике просто исчезла, отметил эксперт.

«Понятно, что казахстанская власть жестко ограничила трафик интернета, там пять дней люди сидели без совершеннейших средств коммуникации, но когда интернет появился, произошли странные вещи», — сказал Грозин. «Главная угроза для Украины — сама Украина»: соцсети об итогах переговоров Россия — НАТО © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Эксперт уверен, что после изменения ситуации на Украине там произойдут аналогичные процессы.

«Большинство людей, дравших глотки против России, начнут рассказывать, что их неправильно поняли и они боролись за русский мир», — подчеркнул Грозин.

На Украине это произойдет несколько позже, в течение этого года, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.