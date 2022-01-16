Вся "нацистская сволочь" с нарративами о величии казахского каганата и русской колонизации во время беспорядков в республике просто исчезла, отметил эксперт.
«Понятно, что казахстанская власть жестко ограничила трафик интернета, там пять дней люди сидели без совершеннейших средств коммуникации, но когда интернет появился, произошли странные вещи», — сказал Грозин.
Эксперт уверен, что после изменения ситуации на Украине там произойдут аналогичные процессы.
«Большинство людей, дравших глотки против России, начнут рассказывать, что их неправильно поняли и они боролись за русский мир», — подчеркнул Грозин.
На Украине это произойдет несколько позже, в течение этого года, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.