И в Москве, и в Китае используют формулировку, что отношения между двумя странами — это больше, чем союз, напомнил эксперт.
«В какой-то момент военный договор может быть подписан, но, не будучи подписанным официально, отношения уже рассматриваются и Путиным, и Си Цзиньпином как союзнические», — сказал Акопов.
Отношения России с Китаем лучше, чем сближение с НАТО, так как НАТО находится под контролем англосаксов, и в альянсе иные страны имеют очень условное право голоса. Россия и Китай же являются равноправными и серьёзными игроками, и их союз даёт гораздо больше выгод обеим участникам сближения, заключил эксперт.
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