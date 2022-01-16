В формальном обозначении российско-китайского союза нет нужды, уверен политолог Пётр Акопов. Он существует и так, рассказал эксперт в интервью Украина.ру

И в Москве, и в Китае используют формулировку, что отношения между двумя странами — это больше, чем союз, напомнил эксперт. Генсек НАТО отверг компромиссы по нерасширению на восток © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«В какой-то момент военный договор может быть подписан, но, не будучи подписанным официально, отношения уже рассматриваются и Путиным, и Си Цзиньпином как союзнические», — сказал Акопов.

Отношения России с Китаем лучше, чем сближение с НАТО, так как НАТО находится под контролем англосаксов, и в альянсе иные страны имеют очень условное право голоса. Россия и Китай же являются равноправными и серьёзными игроками, и их союз даёт гораздо больше выгод обеим участникам сближения, заключил эксперт.

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