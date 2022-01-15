Роль Ахеджаковой в «Иронии судьбы» сыграет африканка

Съемки американского ремейка «Иронии судьбы» почти закончены, о необычном подборе актеров рассказал режиссер картины Марюс Вайсберг в комментарии kp.ru

Герои картины помолодели, кроме того, актерский состав стал интернациональным. В главных ролях — тридцатилетние американские актеры Эмма Робертс и Томас Манн. «На жену смотреть не сможешь»: Голая правда Барбары Брыльской © РИА Новости, Михаил Озерский / Перейти в фотобанк

Эмма Робертс — племянница голливудской звезды Джулии Робертс. Она снималась в ужастике «Крик 4», комедии «Мы — Миллеры» и телесериалах «Американская история ужасов» и «Королевы крика». Томас Манн снимался в фильмах «Ужас Амитивилля: Пробеждение» и «Конг: Остров черепа».

Роль Ипполита сыграл британский актер китайского происхождения Льюис Тан, известный ролью в современном ремейке боевика «Мортал Комбат».

А роль подруги Нади, которую в оригинальной версии картины исполнила Лия Ахеджакова, досталась уроженке ЮАР, театральной актрисе Фикиле Мктвало.

Действие перенесено в современный Бостон. Из оригинального сюжета сохранится завязка истории — Лукашин пьяным проснется в чужой квартире. Кроме того, режиссер пообещал, что зрителей ждет драка между американскими Лукашиным и Ипполитом.