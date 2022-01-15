Пятый президент Украины Петр Порошенко 15 января в Facebook заявил, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский намерен стать диктатором, и пообещал защитить Украину, несмотря на уголовное преследование

Порошенко подтвердил намерение вернуться в страну 17 января, чтобы «защищать Украину от российской агрессии».

Экс-президент обвинил Зеленского и его команду в некомпетентности и желании сменить на Украине демократию на диктатуру. Страсти-мордасти по Порошенко. Сядет ли пятый президент Украины в тюрьму © коллаж Украина.Ру

«Вы пытаетесь сделать то, что делает каждый человек, претендующий на то, чтобы стать диктатором. Превратить демократию в диктатуру. Вы хотите вернуть мажоритарную систему для того, чтобы за гречку и через "Дію" покупать голоса избирателей, потому что это ваш единственный шанс», — сказал Порошенко.

Также, по мнению Порошенко, Зеленский боится парламентских выборов и поэтому стремится их отложить.

На Украине на Порошенко заведено дело по обвинению в госизмене из-за покупки топлива в ЛДНР в 2014 году. Печерский районный суд арестовал имущество политика. Его вызвали на допрос в суд.