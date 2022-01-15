После прибытия трех кораблей РФ в Балтийское море Вооруженные силы Швеции повысили боеготовность, сообщила газета Svenska Dagbladet со ссылкой на главу оперативного управления шведских ВС Микаэля Клаэссона

Ранее с Кольского полуострова три российских десантных корабля вошли в Балтийское море через Датские проливы. Сейчас они находятся у Гданьского залива.

Это два десантных корабля РФ, которые могут вмещать до 25 бронетранспортеров и большой десантный корабль «Иван Грен», где помещаются 36 бронетранспортеров или 13 тяжелых танков. НАТО планирует военные учения на границе с Россией. Россия отвечает © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Шведские ВС переведены на режим повышенной боеготовности.

«Очень важно подчеркнуть, что мы не хотим вести себя чересчур алармистски, это лишь наш способ действовать, отталкиваясь от фактов. Когда что-то меняется неподалеку от нас, мы реагируем, чтобы, насколько реально, ликвидировать всякую возможность перехода к вооруженному насилию», — сказал Клаэссон.

По его словам, в последние годы в близлежащих со Швецией районах выросло количество как российских, так и других вооружений.

Ранее НАТО анонсировали учения в марте-апреле 2022 года на территории Норвегии, в 400 км от границы с Россией.