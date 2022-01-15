Ранее с Кольского полуострова три российских десантных корабля вошли в Балтийское море через Датские проливы. Сейчас они находятся у Гданьского залива.
Это два десантных корабля РФ, которые могут вмещать до 25 бронетранспортеров и большой десантный корабль «Иван Грен», где помещаются 36 бронетранспортеров или 13 тяжелых танков.
Шведские ВС переведены на режим повышенной боеготовности.
«Очень важно подчеркнуть, что мы не хотим вести себя чересчур алармистски, это лишь наш способ действовать, отталкиваясь от фактов. Когда что-то меняется неподалеку от нас, мы реагируем, чтобы, насколько реально, ликвидировать всякую возможность перехода к вооруженному насилию», — сказал Клаэссон.
По его словам, в последние годы в близлежащих со Швецией районах выросло количество как российских, так и других вооружений.
Ранее НАТО анонсировали учения в марте-апреле 2022 года на территории Норвегии, в 400 км от границы с Россией.
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