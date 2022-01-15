Украинские пограничники примут участие в морском, сухопутном и авиационном компонентах учений. Во время учений они будут задействованы в противодесантных и антисаботажных мероприятиях.
Речной этап учений в 2022 году пройдет не на Дунае, а на Днепре. К нему планируется привлечь силы Измаильского отряда Морской охраны.
Спецназовцы Морской охраны Украины примут участие в водолазном и противодиверсионном компонентах. Они будут отрабатывать весь спектр подготовки, от высадки с вертолета до обнаружения опасных подводных объектов, их поднятия и обезвреживания.
Ожидается, что в учениях Sea Breeze 2022 примут участие более 60 стран и международных организаций.
Ранее подразделения противовоздушной обороны группировки войск «Юг» Вооруженных сил Украины провели учения на границе с Крымом.
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20220113/1033069053.htmlУкраина провела учения у границы с Крымом