В Одессе на днях прошла начальная конференция по планированию совместных учений Украины и НАТО Sea Breeze 2022, сообщили на сайте Госпогранслужбы Украины

Украинские пограничники примут участие в морском, сухопутном и авиационном компонентах учений. Во время учений они будут задействованы в противодесантных и антисаботажных мероприятиях. НАТО планирует военные учения на границе с Россией. Россия отвечает © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Речной этап учений в 2022 году пройдет не на Дунае, а на Днепре. К нему планируется привлечь силы Измаильского отряда Морской охраны.

Спецназовцы Морской охраны Украины примут участие в водолазном и противодиверсионном компонентах. Они будут отрабатывать весь спектр подготовки, от высадки с вертолета до обнаружения опасных подводных объектов, их поднятия и обезвреживания.

Ожидается, что в учениях Sea Breeze 2022 примут участие более 60 стран и международных организаций.

Ранее подразделения противовоздушной обороны группировки войск «Юг» Вооруженных сил Украины провели учения на границе с Крымом.