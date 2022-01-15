США работают над ответом по гарантиям безопасности, заявила 15 января замглавы Госдепартамента США Виктория Нуланд в интервью Financial Times

Представитель Госдепа отметила, что США настроены на продолжение дипломатического диалога с РФ. «Зависит от коллег»: в МИД РФ назвали варианты ответа на возможные провокации США © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

«Мы верим, что мы можем снизить напряженность и добиться прогресса по некоторым из тем посредством дипломатии… Мы хотим продолжить разговаривать. Мы считаем, что это нужно делать на основе взаимности, а именно — они выразят свои обиды, но у нас тоже есть свои опасения», — сказала Нуланд.

Она добавила, что власти США проработали 18 сценариев действий на случай эскалации вокруг Украины. По ее словам, Вашингтон в случае эскалации на Украине намерен причинить «очень острую боль» Москве.

Ранее представители МИД РФ провели с США и НАТО серию переговоров по гарантиям безопасности. По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, США и их союзники не согласны с ключевыми пунктам российских предложений по безопасности.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ждет от США письменного ответа на предложения. Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что США настроены на продолжение диалога.