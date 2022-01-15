Десять самолетов с миротворцами, участвовавшими в миссии ОДКБ в Казахстане, прибыли в Россию, сообщило 15 января Министерство обороны РФ

«Личный состав приступил к разгрузке вооружения, военной техники и имущества. По окончании торжественного митинга личный состав совершит марш в пункт постоянной дислокации», — сообщило Минобороны.

Возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить до 19 января. Станкевич: ОДКБ в Казахстане - важный политический прецедент © Открытые источники

Ранее в связи с массовыми беспорядками в Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к государствам-партнерам по Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). В страну прибыли миротворцы из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.

Задачей миротворцев была охрана государственных, военных и социально значимых объектов. В частности, российские военные совместно с казахскими отбили попытки нападения радикалов на воинские части с целью захвата оружия и боеприпасов.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что слаженная работа государств-членов ОДКБ дала возможность оперативно отреагировать на ситуацию и принять меры для нормализации обстановки.

10 января в Комитете национальной безопасности Казахстана заявили о стабилизации обстановки в стране.