ФСБ РФ задержала российских хакеров по требованию США

Сотрудники ФСБ РФ 15 января после обращения США арестовали хакеров из объединения «REvil», которых обвиняют в масштабной кибератаке на американские компании. Об этом сообщил пресс-центр ФСБ на сайте

Всего было задержано 14 членов организованного преступного сообщества в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях. Двух из них по решению суда арестовали. Хакерская атака на правительственные ресурсы Украины: Тройная провокация против России © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

«Основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование», — сообщила пресс-служба ФСБ.

Сотрудники ФСБ изъяли у хакеров свыше 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов США, 500 тысяч евро, а также компьютерную технику, криптокошельки, использовавшиеся для совершения преступлений, 20 автомобилей премиум-класса.

Злоумышленники распространяли вирусы-вымогатели, которые блокируют доступ компаний к устройствам, шифруя данные, и требовали выкуп за дешифратор. Атакам подвергались крупные финансовые компании, юридические фирмы и ИТ-компании.

В Белом доме заявили, что хакеры из REvil были причастны к атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline весной 2021 года.

Ранее, в телефонном разговоре президентов России и США, Джо Байден призвал Владимира Путина пресечь деятельность хакеров-вымогателей.

