США сами делят мир на сферы влияния, но осуждают другие государства за то, что те тоже отстаивают свою безопасность. Такое мнение высказал автор статьи в издании The New York Times журналист Питер Бейнарт

Бейнарт напомнил, что власти США «проводят политику сфер влияния» в западном полушарии уже больше двух веков. При этом, подчеркнул он, США упрекают другие страны, которые делают то же.

«США проводят политику "сфер влияния" в своем полушарии уже почти 200 лет, еще с тех пор как президент Джеймс Монро в седьмом ежегодном послании конгрессу заявил, что Соединенные Штаты "должны рассматривать любые попытки" иностранных держав "распространить свое влияние на любую часть этого полушария как опасные посягательства на наш мир и безопасность», — указал он.

Автор статьи сравнил отношения США и Мексики и Украины и РФ. По его словам, власти Мексики могут высказывать несогласие с политикой Вашингтона, но страна при этом никогда не присоединится к военному союзу против США.

Журналист отметил также, что США сохраняет эмбарго против Кубы и продолжает предпринимать попытки отрезать от мировой торговли Венесуэлу.

Бейнарт заявил, что США, чтобы не развязывать масштабный военный конфликт, стоит дать Украине быть «свободным обществом внутри себя» и согласиться с требованием Москвы не принимать Киев в НАТО. Петр Акопов: Конфронтация России с США будет еще более жесткой © Facebook, Петр Толстой

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