Компания Газпром подала в суд иск для пересмотра цен по контракту с польским энергетическим концерном PGNiG. Об этом сообщила пресс-служба полькой компании 15 января, передает РИА Новости

«14 января 2022 года PGNiG получила от представителя ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» иск в Арбитражный суд Стокгольма, касающийся требования изменения ценовых условий на газ, поставляемый по Ямальскому контракту», — сообщили на сайте компании.

Речь о пересмотре условий контракта купли-продажи газа от 1996 года. Запад — Украине: «Сила Сибири — 2» поважнее «Северного потока — 2». «Газпром» согласен © commons.wikimedia.org, Presidential Executive Office

Газпром рассчитывает, что цена «будет повышена задним числом, в рамках заявок «Газпрома» на пересмотр от 8 декабря 2017 года и 9 ноября 2020 года».

Председатель правления PGNiG заявил, что требование повышения контрактной цены «совершенно необоснованно», и пообещал доказать это в суде.

Ранее «Газпром» отверг обвинения в недостаточных объёмах поставок газа в Европу.