«14 января 2022 года PGNiG получила от представителя ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» иск в Арбитражный суд Стокгольма, касающийся требования изменения ценовых условий на газ, поставляемый по Ямальскому контракту», — сообщили на сайте компании.
Речь о пересмотре условий контракта купли-продажи газа от 1996 года.
Газпром рассчитывает, что цена «будет повышена задним числом, в рамках заявок «Газпрома» на пересмотр от 8 декабря 2017 года и 9 ноября 2020 года».
Председатель правления PGNiG заявил, что требование повышения контрактной цены «совершенно необоснованно», и пообещал доказать это в суде.
Ранее «Газпром» отверг обвинения в недостаточных объёмах поставок газа в Европу.