Выполнение минских соглашений для украинских властей, в частности, предоставление Донбассу широкой автономии в рамках Украины, будет означать «парад суверенитетов», полагает политик.
«Официальный Киев понимает, что как только Донбассу будет предоставлен особый статус, многие регионы Украины, например Закарпатье, тоже запросят подобную самостоятельность», — подчеркнул Пушилин.
По его словам, «унитарную Украину придется переформатировать на федеративное устройство, что логично уменьшит влияние Киева, критически ослабит центральную власть».
В то же время отказаться от исполнения Минских договоренностей Украина не может, в связи с чем и затягивает переговорный процесс в надежде, что когда-нибудь изменится геополитическая ситуация или республики Донбасса «сделают фатальную ошибку, которая бы позволила Киеву красиво выйти из игры, сохранив лицо», добавил глава ДНР.