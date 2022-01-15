Киев тянет время и устраивает провокации в Донбассе, поскольку боится ограничения центральной власти, сказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью польской газете Myśl Polska

Выполнение минских соглашений для украинских властей, в частности, предоставление Донбассу широкой автономии в рамках Украины, будет означать «парад суверенитетов», полагает политик.

«Официальный Киев понимает, что как только Донбассу будет предоставлен особый статус, многие регионы Украины, например Закарпатье, тоже запросят подобную самостоятельность», — подчеркнул Пушилин.

Зеленский говорит о мире в Донбассе, а России нужна мирная Украина. Притом вся © cont.ws/@volodymyr666

В то же время отказаться от исполнения Минских договоренностей Украина не может, в связи с чем и затягивает переговорный процесс в надежде, что когда-нибудь изменится геополитическая ситуация или республики Донбасса «сделают фатальную ошибку, которая бы позволила Киеву красиво выйти из игры, сохранив лицо», добавил глава ДНР.