Как заявили источники издания, США и НАТО не намерены прекращать поставки оружия Украине. Кроме того, США и союзники по Альянсу обеспечат поставки медицинского оборудования и услуг и будут предоставлять убежище.

В Минобороны Украины начали работу советники из США
В Минобороны Украины начали работу советники из США
© Facebook, Директорат політики у сфері оборони Міноборони

Также, отметило издание, в рамках помощи Киеву в случае «вторжения России» США могут организовать подготовку «украинских повстанцев» на восточном фланге НАТО — в Польше, Румынии и Словакии.

Отмечается, что Пентагон якобы намерен принимать подобные меры открыто, в то время как как Центральное разведывательное управление (ЦРУ) планирует действовать скрытно.

Ранее в Минобороны Украины на постоянной основе начали работать советники от США. Кроме того, в декабре США одобрили выделение Украине дополнительной военной помощи на $200 млн.