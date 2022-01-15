В случае эскалации ситуации на Украине США могут начать готовить украинских бойцов в Польше, Румынии и Словакии, сообщило 14 января издание New York Times со ссылкой на источники в американской администрации

Как заявили источники издания, США и НАТО не намерены прекращать поставки оружия Украине. Кроме того, США и союзники по Альянсу обеспечат поставки медицинского оборудования и услуг и будут предоставлять убежище. В Минобороны Украины начали работу советники из США © Facebook, Директорат політики у сфері оборони Міноборони

Также, отметило издание, в рамках помощи Киеву в случае «вторжения России» США могут организовать подготовку «украинских повстанцев» на восточном фланге НАТО — в Польше, Румынии и Словакии.

Отмечается, что Пентагон якобы намерен принимать подобные меры открыто, в то время как как Центральное разведывательное управление (ЦРУ) планирует действовать скрытно.

Ранее в Минобороны Украины на постоянной основе начали работать советники от США. Кроме того, в декабре США одобрили выделение Украине дополнительной военной помощи на $200 млн.