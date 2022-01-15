Украина оказалась в заложниках ситуации с НАТО, потому что дипломатическая война с Россией не в ее интересах. Об этом 14 января заявил лидер политической партии «Наши» Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш»

«По ситуации с НАТО, мы все заложники и мы не можем встать и сказать, что в первую очередь не в наших интересах война с Россией. Согласны ли украинцы вступить в НАТО путем войны с Россией?.. Мы не члены коллективного договора о безопасности и за нас никто воевать не будет. У меня вопрос, если они за нас не будут воевать, мы им предоставляем территорию, чтобы война была у нас. Это ерунда, если не сказать, что это преступление нашей власти», — сказал политик.

Также он добавил, что украинская власть из-за какой-то преференции сдала страну. «Главная угроза для Украины — сама Украина»: соцсети об итогах переговоров Россия — НАТО © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Ранее Мураев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сам предоставил России удобное основание для защиты граждан Донбасса, которые получили российское гражданство. Кроме того он заявлял, что Украина должна решить вопрос с Крымом и Донбассом, а после получить одобрение украинцев на запрос о членстве в НАТО.