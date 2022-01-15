Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировали инициативу президента Украины Владимира Зеленского о трехсторонных переговорах в виртуальном формате с участием Владимира Путина и Джо Байдена

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о желании Владимира Зеленского провести переговоры с главами РФ и США. По его словам, американские партнеры «высказали глубокий интерес, украинская сторона ждет реакцию российской. Сюрпризы мира и войны: как Украина попала в замес между Россией и США © коллаж Украина.Ру

«Зеленский все пытается попасть в высшую лигу, к которой не принадлежит. Такие переговоры не нужны никому, кроме него самого, а этого недостаточно», — написал Пушков.

По словам сенатора, это «пустая инициатива, очередная неудачная попытка самопиара», а Зеленскому нужно понять, что «Украина — не отдельный самостоятельный субьект в политике Запада, а ее придаток».