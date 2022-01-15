Ультиматум России по вступлению Украины в НАТО, выполнить невозможно, потому что тогда якобы Альянс публично сломается. Такое мнение 14 января выразил в эфире телеканала «Наш» политический эксперт, эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко

«Наша базовая проблема в том, что мы рассматриваем процесс переговоров Штатов и россиян исключительно через украинский взгляд на мир. Мы думаем, что Украину либо сдают, либо за нее воюют. Тем как минимум у россиян со Штатами гораздо больше, чем Украина… Что касается того вступим ли мы в НАТО, то, конечно, никто не ожидал, что скажут, что нас не возьмут в НАТО, но если только так скажут, то тогда весь Альянс сломается сразу. Россияне не хотят этого в таком виде, они заведомо понимают, что это нереалистичная история», — сказал он. Жилин рассказал, чем Россия ответит на базы НАТО на Украине © Twitter, Александр Жилин

Лидер политической партии «Наши» Евгений Мураев выразил мысль, что Украина оказалась в заложниках ситуации с НАТО, потому что дипломатическая война с Россией не в ее интересах. При этом украинский политолог Руслан Бортник настаивает на том, что Украине нужно сохранить свое внеблоковое положение, чтобы уцелеть экономически и фактически.