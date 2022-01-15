Россия не согласится на трехсторонние переговоры с США и Украиной, даже если об этом попросит Вашингтон. Об этом 14 января заявил украинский политолог Руслан Бортник в эфире телеканала Ukrlive

«Идея правильная, только наверное эти требования нужно было выдвигать пару месяцев назад, когда готовилась основа для этой встречи. Сегодня эта идея создает кризис только один, для американской стороны. Потому что понятно, что Россия не согласится на участие Украины», — заявил он.

По его словам, Россия не согласится на трехсторонние переговоры не под каким предлогом, поскольку не считает Украину субъектной. Иван Лизан: У США и России нет точек соприкосновения, а у России и ЕС - это только СП-2 © Facebook, Иван Лизан

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак по итогу всех последних переговоров на наивысшем уровне между Россией и США вышел с заявлением, что украинский лидер предложил трехсторонние переговоры со своим участием. Он отметил, что США якобы заинтересовались украинским предложением. Официальной реакции США пока не поступило. В Кремле заявили, что не знают о таком предложении.