Если на Украине усилится эскалация напряженности «по вине России», США обратятся в Совет безопасности ООН. Об этом сообщило издание Foreign Policy со ссылкой на источники в американской администрации

По данным издания, администрация Джо Байдена надеется таким образом привлечь к украинской проблематике внимание мировой общественности.

Также в Вашингтоне якобы рассчитывают, что публичные дебаты в СБ ООН «продемонстрируют дипломатическую изоляцию России и позволят, если возможно, вбить клин между ней и ее самым могущественным союзником — Китаем».

«Есть ценность в том, чтобы привлечь внимание к этому кризису. Это продемонстрирует, насколько Россия изолирована в Совете Безопасности ООН и на мировой арене», — сказал один из собеседников издания.

Страны Запада и киевский режим обвиняют РФ в подготовке вторжения на Украину. В ответ Москва подчёркивает, что РФ никому не угрожает, а перемещение войск по своей территории — её суверенное право.

В Кремле отмечали, что подобные заявления Киева и Запада лишь повод для предоставления Украине летальных вооружений. В МИД РФ неоднократно призывали страны Запада прекратить накачивать оружием Украину, поскольку это подталкивает Киев к силовому разрешению конфликта в Донбассе.