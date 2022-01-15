«Был рад поговорить с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом после Совета НАТО-Россия на этой неделе. США и НАТО едины и готовы к дальнейшему взаимному диалогу с Россией», — сообщил Блинкен.
В декабре МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Предложения передали США и представителям НАТО.
На днях в Европе представители МИД провели с США и НАТО серию переговоров по гарантиям безопасности.
По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, США и их союзники не согласны с ключевыми пунктам российских предложений по безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ждет от США письменного ответа на предложения.