«Был рад поговорить с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом после Совета НАТО-Россия на этой неделе. США и НАТО едины и готовы к дальнейшему взаимному диалогу с Россией», — сообщил Блинкен.

Сложный расклад. Чем завершились переговоры России и Запада по гарантиям безопасности
Сложный расклад. Чем завершились переговоры России и Запада по гарантиям безопасности
© REUTERS, Olivier Hoslet/Pool
В декабре МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Предложения передали США и представителям НАТО.

На днях в Европе представители МИД провели с США и НАТО серию переговоров по гарантиям безопасности.

По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, США и их союзники не согласны с ключевыми пунктам российских предложений по безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ждет от США письменного ответа на предложения.

 

 

 