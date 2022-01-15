Президент Украины Владимир Зеленский сам предоставил России удобное основание для защиты граждан Донбасса, которые получили российское гражданство. Об этом 14 января заявил лидер политической партии «Наши» Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш»

«Мы должны с вами понимать, что Донбасс — это Украина, это признает в том числе и Российская Федерация. У нас огромное количество сложных областей, в которых люди имеют двойное гражданство… Я считаю, это огромная проблема в первую очередь Украины, потому что наша власть допустила это, не идя по пути мирного урегулирования через минский формат… Россия же не скрывает, что в случае нападения или попытки освободить Донбасс военным путем она будет вмешиваться и защищать своих граждан», — заявил политик.

По его словам, это мировая практика, поэтому Россия получила для себя «удобное основание». Также Мураев отметил, что жители Донбасса только последние несколько лет начали получать гражданство России, то есть во время каденции президента Зеленского. Безпалько объяснил, что было бы, если бы Ельцин потребовал от Украины отдать Донбасс © РИА Новости, Александр Макаров / Перейти в фотобанк

Ранее Мураев заявил, что Украина должна решить вопрос с Крымом и Донбассом, а после получить одобрение украинцев на запрос о членстве в НАТО.