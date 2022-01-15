Страны-сателлиты США не представляют опасности собственными вооружёнными силами, но могут быть использованы в качестве плацдармов войск НАТО. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный обозреватель Александр Жилин

Страны-сателлиты Запада представляют опасность тем, что добровольно и полностью отказались от своих национальных интересов в пользу США, подчеркнул эксперт.

«Грузия представляет военную угрозу своими аэродромами подскока для американцев. Там все отработано для того, что если в регионе что-то заполыхает, то американские ВВС будут работать через Грузию, пользоваться ее аэродромами подскока, заправляться и пополнять боеприпасы», — сказал Жилин.

Опасна не сама грузинская армия, но территория Грузии превращена в плацдарм, который США и НАТО могут использовать в любой момент по свистку, заключил собеседник издания.

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