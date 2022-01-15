Вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана обставляется казахскими СМИ как "выдворение" их президентом Токаевым. Это поведение оскорбительно, утверждает военный эксперт Александр Жилин. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Россия могла бы рассчитывать на дивиденды военно-политического характера после ввода войск ОДКБ в Казахстан, однако их не получила, заявил Жилин.

«Но мы уходим, уходим достаточно стремительно, а казахские СМИ все преподносят так, что это Токаев выдворяет нас. Понятно, что на него давит Турция и Китай, чтобы он не сильно на нас завязывался. Но мне кажется, что это поведение оскорбительно. Мы могли бы продекларировать свои интересы, но пока есть, что есть», — сказал собеседник издания. Жилин: война между Россией и Украиной будет концом для обеих стран © скриншот с видео "Первый канал" / скриншот с видео "Первый канал" / Перейти в фотобанк

Уже десять бортов с военнослужащими ОДКБ покинули территорию Казахстана, напомнил Жилин.

Полностью интервью можно прочитать здесь.