Собеседник издания заявил, что размещение российских вооружений в Латинской Америке маловероятно.
«Этого не будет. В Венесуэле еще можно что-то сделать, но Кубу мы предали с потрохами. Мы многих предали с потрохами, и никто с нами взаимодействовать не будет. Многие страны рисковали своей безопасностью, размещая на своей территории советские ударные комплексы, и теперь они нас воспринимают негативно», — сказал Жилин.
Эксперт допустил возможность размещения вооружений в Венесуэле, однако усомнился в стратегической ценности подобного шага.
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