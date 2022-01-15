Между Россией и НАТО продолжается дипломатическая эскалация: генсек альянса Столтенберг отказал России в гарантиях безопасности. В этом свете эксперты высказывали мнение о возможности заключения военного союза между Россией и странами Латинской Америки. Это в интервью Украина.ру прокомментировал военный эксперт Александр Жилин

Собеседник издания заявил, что размещение российских вооружений в Латинской Америке маловероятно.

«Этого не будет. В Венесуэле еще можно что-то сделать, но Кубу мы предали с потрохами. Мы многих предали с потрохами, и никто с нами взаимодействовать не будет. Многие страны рисковали своей безопасностью, размещая на своей территории советские ударные комплексы, и теперь они нас воспринимают негативно», — сказал Жилин.

Эксперт допустил возможность размещения вооружений в Венесуэле, однако усомнился в стратегической ценности подобного шага.

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