Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс уже принял решение о включении с свои ряды Украины и Грузии, но не обговаривал конкретные сроки. Дипломатическую "игру на нервах" России и планы Альянса по Украине прокомментировал в интервью Украина.ру военный эксперт Александр Жилин

Американцы будут лишь имитировать размещение на Украине комплексов и баз, и Россия не будет демонстрировать намерения экстраординарного характера, уверен эксперт.

«Поэтому я думаю, что чисто психологическое давление будет оказано, но как минимум в этом году никто никого принимать не будет. А вот судя по разведпризнакам, какие-то комплексы будут размещены, но таким образом, что якобы Украина либо через третьи страны, либо напрямую через кредитования закупит их и разместит их от своего имени», — заявил Жилин. Жилин сравнил Зеленского со стулом © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Формальных оснований "придраться" к таким процессам у России будет немного, так как Украина — независимое государство хотя бы на бумаге, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.