Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, в связи с двукратным ростом цены на автогаз. Затем на митингах стали звучать политические требования, в городах страны начались массовые беспорядки. Известно о более 2 тыс. пострадавших в ходе беспорядков и десятках убитых. Президент Токаев отправил в отставку правительство и запросил помощь ОДКБ. 10 января в Комитете национальной безопасности Казахстана заявили о стабилизации обстановки.
Эксперт подчеркнул, что Россия таким образом просто заставила НАТО позеленеть от зависти.
«Аналогий с вторжениями в Венгрию и Чехословакию нет никаких даже близко. В тех странах действительно были демократические движения с авторитетными лидерами, программами вполне разумных реформ, осуществляемых через парламенты. Их тупо подавили, навязав утопические проекты казарменного социализма, которые держались на насилии и позже закономерно провалились. Ничего подобного в Казахстане не было», — уверен Станкевич.
Так что вмешались совсем не зря. Вовремя и по делу. Теперь чтобы ничего не испортить надо также вовремя и красиво уйти. Желательно — без единого выстрела, заключил собеседник издания.
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