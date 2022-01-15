В вопросе миротворческой операции ОДКБ в Казахстане была продемонстрирована впечатляющая оперативность: запрос на помощь — принятие решения — начало ввода контингента — всё в течение одних суток. Об этом рассказал политик и политолог Сергей Станкевич в интервью изданию Украина.ру

Сергей Станкевич: кто он © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Эксперт подчеркнул, что Россия таким образом просто заставила НАТО позеленеть от зависти.

«Аналогий с вторжениями в Венгрию и Чехословакию нет никаких даже близко. В тех странах действительно были демократические движения с авторитетными лидерами, программами вполне разумных реформ, осуществляемых через парламенты. Их тупо подавили, навязав утопические проекты казарменного социализма, которые держались на насилии и позже закономерно провалились. Ничего подобного в Казахстане не было», — уверен Станкевич.

Так что вмешались совсем не зря. Вовремя и по делу. Теперь чтобы ничего не испортить надо также вовремя и красиво уйти. Желательно — без единого выстрела, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.