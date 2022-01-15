Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, в связи с двукратным ростом цены на автогаз. Затем на митингах стали звучать политические требования, в городах страны начались массовые беспорядки. Известно о более 2 тыс. пострадавших в ходе беспорядков и десятках убитых. Президент Токаев отправил в отставку правительство и запросил помощь ОДКБ. 10 января в Комитете национальной безопасности Казахстана заявили о стабилизации обстановки.
Если бы это произошло, боевики попытались бы навязать президенту Токаеву переговоры о «транзите власти» при международном посредничестве.
«Не случайно самые подготовленные силы боевиков сосредоточились именно в Алма-Ате, где были захвачены главные административные здания, включая резиденцию президента и аэропорт, а также телекомпании, откуда были попытки выйти в национальный телеэфир», — указал Станкевич.
Этот план мог бы сработать, если бы мятеж затянулся ещё на несколько дней и вызвал открытый раскол в элите, силовых структурах и армии. Помешала своевременная решительность президента Токаева, обратившегося за помощью к ОДКБ, которая провела оперативную миротворческую операцию, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.