Судя по всему, координаторы мятежа в Казахстане намеревались полностью взять под контроль «южную столицу» страны — город Алма-Аты, создать там центр сопротивления и, возможно, альтернативное правительство. Об этом рассказал политик и политолог Сергей Станкевич в интервью изданию Украина.ру

Сергей Станкевич: кто он © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Если бы это произошло, боевики попытались бы навязать президенту Токаеву переговоры о «транзите власти» при международном посредничестве.

«Не случайно самые подготовленные силы боевиков сосредоточились именно в Алма-Ате, где были захвачены главные административные здания, включая резиденцию президента и аэропорт, а также телекомпании, откуда были попытки выйти в национальный телеэфир», — указал Станкевич.

Этот план мог бы сработать, если бы мятеж затянулся ещё на несколько дней и вызвал открытый раскол в элите, силовых структурах и армии. Помешала своевременная решительность президента Токаева, обратившегося за помощью к ОДКБ, которая провела оперативную миротворческую операцию, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.