Часть работников правоохранительных органов Казахстана проявила сначала странную слепоту, а потом панику и трусость. Некоторые силовики, даже на самом высоком уровне, прямо содействовали мятежникам. Об этом рассказал политик и политолог Сергей Станкевич в интервью изданию Украина.ру

Сергей Станкевич: кто он © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Хотя нельзя исключать и вынужденное отступление полиции, особенно местной, перед превосходящей силой, поскольку у провинциальной полиции положение всегда крайне уязвимое, отметил эксперт.

«А вот новенькая, «с иголочки» национальная гвардия, похоже, провалилась полностью. На кадрах хроники она выглядит растерянно и беспомощно», — указал Станкевич.

Отдельная тема, достойная специального расследования — роль в событиях исламистского подполья, а также зарубежных организаторов цветных революций вроде казахского олигарха-эмигранта Мухтара Аблязова, штаб которого находится в Киеве. По слухам, этот штаб сейчас закрывают украинские силовики, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.