Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, в связи с двукратным ростом цены на автогаз. Затем на митингах стали звучать политические требования, в городах страны начались массовые беспорядки. Известно о более 2 тыс. пострадавших в ходе беспорядков и десятках убитых. Президент Токаев отправил в отставку правительство и запросил помощь ОДКБ. 10 января в Комитете национальной безопасности Казахстана заявили о стабилизации обстановки.
Хотя нельзя исключать и вынужденное отступление полиции, особенно местной, перед превосходящей силой, поскольку у провинциальной полиции положение всегда крайне уязвимое, отметил эксперт.
«А вот новенькая, «с иголочки» национальная гвардия, похоже, провалилась полностью. На кадрах хроники она выглядит растерянно и беспомощно», — указал Станкевич.
Отдельная тема, достойная специального расследования — роль в событиях исламистского подполья, а также зарубежных организаторов цветных революций вроде казахского олигарха-эмигранта Мухтара Аблязова, штаб которого находится в Киеве. По слухам, этот штаб сейчас закрывают украинские силовики, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.