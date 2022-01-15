Достаточно посмотреть, кто числится в структурах Союзного государства, на каких окладах и какими проектами эта система занимается, подчеркнул политик.
«Раньше я летел из Сеула в Минск через Москву до создания этого совместного государства и получал багаж в Минске, сдав его в Сеуле. Сейчас я его должен получить в Москве, растаможить, сдать снова и получить в Минске. Много таких придумок, которые выдумали люди, которые не разобрались, в чем дело, и что от чего зависит», — сетует Шушкевич.
Он добавил, что не может быть сторонником того, что несправедливо и что ему не нравится.
Никому это союзное государство не нужно. Нужен достойный договор двух уважаемых государств, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.