Союзное государство - это выдумка. Это посадочные места для тех бездельников, которые не умеют ничего делать. Об этом рассказал председатель Верховного Совета Белоруссии (1991—1994) Станислав Шушкевич в интервью изданию Украина.ру

Станислав Шушкевич: хотели попросить у Ельцина немножко газа и нефти, а демонтировали СССР © bsdg.by

«Раньше я летел из Сеула в Минск через Москву до создания этого совместного государства и получал багаж в Минске, сдав его в Сеуле. Сейчас я его должен получить в Москве, растаможить, сдать снова и получить в Минске. Много таких придумок, которые выдумали люди, которые не разобрались, в чем дело, и что от чего зависит», — сетует Шушкевич.

Он добавил, что не может быть сторонником того, что несправедливо и что ему не нравится.

Никому это союзное государство не нужно. Нужен достойный договор двух уважаемых государств, заключил собеседник издания.

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