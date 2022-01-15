Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру рассказал, что именно планируется сделать в рамках интеграции двух стран - России и Белоруссии

«Я сейчас открою страшную тайну, но у нас белорусский экспорт с этого года обнуляется. То есть если раньше РФ занималась белорусским реэкспортом, то теперь российский реэкспорт идет вместо белорусского», — заявил Абзалов.

«Мы очень долгое время поддерживали Белоруссию поставками энергоносителей, которые Минск не потреблял в массе своей самостоятельно. Он их перерабатывал, отправлял на европейский и на украинский рынок. Белоруссия занимала более половины серого рынка Украины. Поэтому история о том, что украинские танки заправляются российской нефтью, соответствует действительности, но переработана нефть на белорусских предприятиях», — уточнил Абзалов.

Второе, что уже удалось сделать в ходе совместной работы, рассказал он, это отмена роуминга. Связь между двумя странами стала единой с 1 января 2022 года.

«Что мешало раньше? А то, что единой позиции по этому вопросу не было. Авиаперевозки «Белавиа» в Крым тоже активизируются. Лукашенко обещал там отпуск провести. Я это к тому, что Россия будет поддерживать Белоруссию только на основании более интенсивной экономической интеграции, на что Минск раньше не шел и всячески торпедировал», — сказал Абзалов.

По его мнению, интеграция пойдет на пользу экономикам обеих стран, повысив благосостояние и белорусских, и российских граждан.

Полностью интервью с президентом Центра стратегических коммуникаций Дмитрием Абзаловым можно прочитать здесь.