В интервью изданию Украина.ру президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов прокомментировал суть обнародованного проекта новой белорусской Конституции, в которой ему удалось подметить важные политические детали

Владимир Корнилов: Порошенко возвращается на Украину под эгидой посольства США © РИА Новости, Владимир Трефилов Александр Лукашенко перестанет быть президентом, но сохранит за собой всю полноту власти. При этом в стране появится новый орган управления — Всебелорусское народное собрание (ВНС), а в главном документе государства — важные уточнения, касающиеся в том числе будущих президентов.

«Понятно, что Лукашенко подстраховался, установив позицию о том, что нельзя привлекать к уголовной ответственности бывших президентов, и что президентом не может быть человек не просто с иностранным гражданством, а с ВНЖ или другими льготами и преференциями. В переводе на русский язык, это точно не Тихановская и значительная часть оппозиции», — сказал Абзалов.

Светлана Тихановская — оппозиционный белорусский политик. В 2020 году она заняла 2 место на выборах президента Белоруссии. После этого недовольные победой действующего лидера Александра Лукашенко спровоцировали массовые акции протеста и столкновения с правоохранителями, власти обвинили оппонентов в подготовке террористических актов и попытке свергнуть конституционный строй.

Часть протестующих политиков попала в СИО, часть во главе с Тихановской сбежала из страны и продолжает находиться в Европе, откуда продолжает «руководить» оппозицией.

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