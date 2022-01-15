Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов сравнил новую систему управления Белоруссией, которую предлагает воплотить в жизнь действующее правительство, с попурри из китайской модели, парламентской республики и выдержек из российской Конституции. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Мы слишком добрые». Жириновский о том, что на самом деле происходит в бывшем СССР © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк Александр Лукашенко перестанет быть президентом, но сохранит за собой всю полноту власти. При этом в стране появится новый орган управления — Всебелорусское народное собрание (ВНС).

«С большой долей вероятности Конституция будет принята. Судя по всему, Лукашенко может возглавить ВНС. Он автоматически туда избирается, сохраняет важнейшие рычаги воздействия и давления на аппарат. Это попытка построить что-то среднее между китайской моделью и парламентской республикой, запорошенное прямыми выдержками из российской Конституции, начиная с пункта о семье, и заканчивая двумя сроками с момента принятия», — сказал Абзалов.

Он пояснил, что собираться ВНС будет всего 2 раза в год, формат его проведения и состав тоже будут специфическими. Например, в Собрание войдут общественные деятели, представители исполнительной, законодательной и судебной власти.

«Что само по себе очень забавно, потому что там много невыборных должностей. В результате вы можете держать там (в ВНС — ред.) большинство только за счет исполнительной власти или за счет общественников. Понятно, что это костыль, а не парламент. Идея заключалась в том, чтобы усилить парламент и усилить партию, чтобы не было определенных ограничений», — объяснил Абзалов.

Он подчеркнул, что все эти изменения в управлении Белоруссии важно понимать и российским политикам, так как у РФ с Минском есть определенные договоренности, а с переменой власти они могут быть поставлены под сомнение.

Полностью интервью с президентом Центра стратегических коммуникаций Дмитрием Абзаловым можно прочитать здесь.