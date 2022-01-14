Экс-президент Украины Пётр Порошенко, на которого в Киеве было заведено уголовное дело по обвинению в государственной измене, пообещал вернуться в страну 17 января. Об этом сообщила американская газета Politico, опубликовавшая 14 января интервью с украинским политиком

Порошенко дал интервью изданию в Брюсселе, куда, по его словам, он прилетел для встреч с высокопоставленными чиновниками ЕС и НАТО. Газета сообщает, что Порошенко подвергается критике за то, что, прилетев в Брюссель, он привлекает внимание к политическому расколу на Украине.

Politico отмечает самоуверенность украинского политика, продемонстрированную им в ходе интервью.

«Я лидер оппозиции. Я лидер общественной поддержки. Я пятый президент. Я человек, который, борясь с Путиным, вместе с моей командой спас Украину в самые трудные годы нашей истории», — заявил Порошенко.

«Я принес благую весть: Порошенко будет здесь!» Почему пятый президент Украины не боится ареста © Петр Порошенко/Фейсбук Владимира Зеленского, который, по его словам, «подрывает украинское единство».

Американское издание приводит слова высокопоставленного чиновника Еврокомиссии, раскритиковавшего как нынешнего, так и бывшего главу киевского режима.

В частности, он назвал визит Порошенко в Брюссель на этой неделе «отчаянным поступком отчаявшегося человека».