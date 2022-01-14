Издание отмечает, что происходившие на этой неделе переговоры по безопасности в Восточной Европе не уменьшили опасения Запада о возможном вторжении РФ на Украину и не привели к удовлетворению требований Кремля о прекращении присутствия НАТО в регионе.
Однако Бербок заявила, что эти переговоры были лишь началом процесса, который будет продолжен.
Министр иностранных дел Германии отметила, что в течение двух лет НАТО не вела переговоры с Россией.
По её словам, за несколько часов невозможно решить проблемы, которые не обсуждались за последние несколько лет.
18 января в Москве должны состояться переговоры Бербок с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Глава МИД ФРГ посетит Москву с рабочим визитом, на встрече будут обсуждаться предложения РФ по гарантиям европейской безопасности.