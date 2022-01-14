Россия готовит провокационную операцию на востоке Украины с целью создания повода для последующего вторжения в страну. Об этом сообщила 14 января американская телекомпания CNN со ссылкой на неназванного офицера американской разведки

Как утверждает телекомпания, офицер сообщил ей о том, что Россия якобы обучает группу агентов ведению боевых действий в городских условиях и обращению со взрывчатыми веществами.

Целью таких тренировок якобы является подготовка к проведению диверсионных операций против военных ДНР или ЛНР.

«Российские военные планируют начать эти действия за несколько недель до военного вторжения, которое может начаться в период с середины января по середину февраля», — якобы заявил источник CNN. Шойгу предупредил о готовящихся провокациях ЧВК США «с химическими компонентами» в Донбассе © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

В течение последних месяцев страны Запада и киевский режим обвиняют РФ в подготовке вторжения на Украину.

В ответ Москва подчеркивает, что РФ никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.