Адвокат и правозащитница Росио Сан-Мигель осудила возможный шаг России.
«Использовать Венесуэлу в качестве инструмента геополитической угрозы для разрешения напряженности в отношениях с США, как это делает Россия — значит, возрождать имперские замашки, которые Латинская Америка всегда осуждала», — написала Сан-Мигель.
Венесуэла должна категорически отвергать подобные заявления, добавила она.
Со своей стороны, сочувствующий оппозиции профессор политологии Центрального университета Венесуэлы Феликс Арейано в беседе с журналистами сайта сказал, что не верит в реальность подобного шага со стороны РФ.
Он утверждал, что подобные заявления российских официальных лиц нужны президенту РФ Владимиру Путину для поддержания популярности внутри страны.
«Путину нужен этот радикальный и агрессивный дискурс лидера мировой державы перед своим населением», — сказал Арейано.
Политолог добавил, что не верит, что у России есть возможности для «столь решительных действий», как открытие своей базы в Венесуэле.
Ранее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино раскритиковал заявления представителей венесуэльской оппозиции о недопустимости размещения российских военных в Венесуэле, потому что это якобы нарушит суверенитет страны.
Он отметил, что многие оппозиционеры поддерживали введённые против Венесуэлы санкции и выступали за вторжение США в эту страну.