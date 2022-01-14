В связи со словами заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, не исключившего возможности размещения баз на Кубе и в Венесуэле в случае игнорирования США российских предложений по гарантиям безопасности, венесуэльский оппозиционный сайт www.noticierodigital.com опубликовал 13 января первую реакцию сторонников оппозиции

Адвокат и правозащитница Росио Сан-Мигель осудила возможный шаг России.

«Использовать Венесуэлу в качестве инструмента геополитической угрозы для разрешения напряженности в отношениях с США, как это делает Россия — значит, возрождать имперские замашки, которые Латинская Америка всегда осуждала», — написала Сан-Мигель.

Украинский левак из Каракаса: Госдеп США использует в Венесуэле опробованную схему © AP, Rodrigo Abd

Со своей стороны, сочувствующий оппозиции профессор политологии Центрального университета Венесуэлы Феликс Арейано в беседе с журналистами сайта сказал, что не верит в реальность подобного шага со стороны РФ.

Он утверждал, что подобные заявления российских официальных лиц нужны президенту РФ Владимиру Путину для поддержания популярности внутри страны.

«Путину нужен этот радикальный и агрессивный дискурс лидера мировой державы перед своим населением», — сказал Арейано.

Политолог добавил, что не верит, что у России есть возможности для «столь решительных действий», как открытие своей базы в Венесуэле.

Ранее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино раскритиковал заявления представителей венесуэльской оппозиции о недопустимости размещения российских военных в Венесуэле, потому что это якобы нарушит суверенитет страны.

Он отметил, что многие оппозиционеры поддерживали введённые против Венесуэлы санкции и выступали за вторжение США в эту страну.