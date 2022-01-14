Депутат сейма от правящей партии Польши «Право и справедливость» Аркадиуш Мулярчик рассказал, что начало переговоров с Германией о военных репарациях запланировано на 2022/2023 год. Его слова 14 января процитировали РИА Новости

На Кубе не обнаружили российских войск © Фото из личного архива автора

«Если речь идет о проблематике Второй мировой войны, то мы знаем, что до сегодняшнего дня вопросы не урегулированы. До сегодняшнего дня как граждане Польши, так и польское государство не получили компенсаций от Германии за Вторую мировую войну», — сказал депутат.

Мулярчик напомнил, что в 2021 году, во время приезда в Польшу канцлера и главы МИД ФРГ премьер-министр страны Матеуш Моравецкий и министр иностранных дел Збигнев Рау уже озвучивали пожелания относительно репараций.

Тогда они услышаны не были, но теперь, уверен политик, «дело будет положено на стол переговоров», причем в самые короткие сроки — в период текущего созыва сейма.

Известно, что речь идет о сумме примерно в триллион долларов. Запросить столько Варшава решила спустя более чем 70 лет после окончания войны. В Германии считают это требование юридически неправомерным, так как от немецких репараций Польша официально отказалась в 1953 году.

Кстати, не так давно по теме высказывался заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. Он заявил, что его государство все же вправе требовать от Берлина ущерб за гибель граждан и разрушения, нанесенные гитлеровским Третьим рейхом.

Кроме того, Яблоньский озвучил и намерение Польши получить «плату» от России: она «должна возместить ущерб, который польскому государству нанесла власть СССР, и действия советской армии во Второй мировой».