Президент РФ Владимир Путин намерен постепенно завоевать всю Европу, заявил французский философ, сторонник Евромайдана Бернар-Анри Леви в статье в издании Le Point 13 января

Философ обвинил Россию в «новых имперских поползновениях». Он посчитал, что она собирается вторгнуться на Украину, а попытки РФ договориться с западом по гарантиям безопасности расценил как шантаж и угрозы. Путин был краток: будут ракеты близ России, она ответит тем же © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

«Все идет примерно по такому плану: сначала аннексия Крыма во избежание аннексии Украины, затем вторжение на Украину во избежание вторжения на Балканы, затем подчинение Балкан для предотвращения «финляндизации» Прибалтики, потом нейтрализация Польши или даже взятие под русскую опеку великих и древних стран Западной Европы», — заявил Леви.

Кроме того, философа не устроило и участие войск ОДКБ в стабилизации ситуации в Казахстане. Он сравнил ввод миротворцев в страну, охваченную погромами, с подавлением Пражской весны в 1968 году. Миротворческие операции ОДКБ и НАТО. В чем кардинальное отличие двух военных блоков? © коллаж Украина.Ру

Леви заявил, что Путин объявил Европе новую холодную войну и призвал кандидатов в президенты Франции принять этот «тревожный вопрос» во внимание.

Леви известен активной поддержкой революционных движений в разных странах. В 1999 году он призывал страны НАТО начать бомбардировку Югославии.

Также французский философ поддерживал протестующих в Ливии против режима Муаммара Каддафи и поддержал Грузию во время войны в августе 2008 года. Он выступил на стороне организаторов Евромайдана на Украине и выступлений оппозиционеров в августе 2020 года в Белоруссии. Выборы, выборы, кандидаты… лидеры? Часть II. Любить по-французски © Евгений Люмьер

При этом Леви выступал против акций «желтых жилетов» во Франции, призывая даже «давить их газом».

Отмечается, что Леви близок к властным кругам Франции и порой выступает как неофициальный канал связи между Парижем и Киевом.

Ранее состоялись переговоры России с США и НАТО по гарантиям безопасности и нерасширению Альянса на восток. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не намерен идти на уступки. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что ждет письменного ответа США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности.

Украина и страны Запада обвиняют Россию в «агрессии» против Киева. В Москве подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а западные СМИ распространяют алармистские заявления.