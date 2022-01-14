Задело европейского политика заключение Лаврова о том, что НАТО — проект по освоению бесхозной земли, оставшейся после исчезновения Варшавского договора и Советского Союза.
«Мы не стали бесхозной землей, потому что вы не были нашим хозяином. Скорее серийным насильником. Поэтому мы скучать не будем. А если попытаетесь захватить нас снова, то получите по яйцам», — написал он.
Свое послание Сикорский адресовал российскому посольству в Великобритании, правда никакой реакции оттуда пока не последовало.