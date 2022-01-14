Бывший глава МИД Польши, а ныне евродепутат Радослав Сикорский 14 января гневно отреагировал на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, причем сделал это у себя в Twitter

Лондон отрицает запрос РФ о проверке флота после крушения «Курска» - СМИ © AP, File

«Мы не стали бесхозной землей, потому что вы не были нашим хозяином. Скорее серийным насильником. Поэтому мы скучать не будем. А если попытаетесь захватить нас снова, то получите по яйцам», — написал он.

Свое послание Сикорский адресовал российскому посольству в Великобритании, правда никакой реакции оттуда пока не последовало.